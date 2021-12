Variante Omicron, D’Amato: “Preoccupa, nel Lazio ci aspettiamo dei casi” (Di martedì 7 dicembre 2021) La Variante Omicron “ci Preoccupa, sicuramente questa Variante sarà destinata a diventare predominare e ci aspettiamo casi anche nella nostra Regione. Ci Preoccupa la velocità e noi dobbiamo essere più veloci”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24 rispondendo alla domanda sui rischi legati alla Variante Omicron. MMentre sul fronte del sequenziamento, D’Amato ha precisato che come Regione Lazio “abbiamo potenziato molto la rete di sequenziamento, però devo dire che questo è un po’, a livello nazionale, un tallone d’Achille: noi dobbiamo e possiamo fare di più. Tempo fa si era parlato – ha ricordato ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) La“ci, sicuramente questasarà destinata a diventare predominare e cianche nella nostra Regione. Cila velocità e noi dobbiamo essere più veloci”. Così l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24 rispondendo alla domanda sui rischi legati alla. MMentre sul fronte del sequenziamento,ha precisato che come Regione“abbiamo potenziato molto la rete di sequenziamento, però devo dire che questo è un po’, a livello nazionale, un tallone d’Achille: noi dobbiamo e possiamo fare di più. Tempo fa si era parlato – ha ricordato ...

