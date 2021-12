Un posto al sole: Marina è ad un bivio importante (Di martedì 7 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto a sole ci svelano che Marina è di fronte ad un bivio importante per via di Fabrizio. Marina in crisi per FabrizioUna nuovissima puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina ancora una volta è in crisi per via dello strano comportamento di Fabrizio. Intanto, Vittorio vuole “liberarsi” di Chiara e per farlo ha deciso di mettere in atto un losco piano. Nunzio, infine è troppo vicino a Chiara e Franco capisce che c’è qualcosa che non va. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio in onda questa sera su Rai 3 dalle 20.45. Anticipazioni: Nunzio al fianco di Chiara Le anticipazioni relative all’appuntamento odierno ci fanno sapere che Nunzio ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unci svelano cheè di fronte ad unper via di Fabrizio.in crisi per FabrizioUna nuovissima puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere cheancora una volta è in crisi per via dello strano comportamento di Fabrizio. Intanto, Vittorio vuole “liberarsi” di Chiara e per farlo ha deciso di mettere in atto un losco piano. Nunzio, infine è troppo vicino a Chiara e Franco capisce che c’è qualcosa che non va. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio in onda questa sera su Rai 3 dalle 20.45. Anticipazioni: Nunzio al fianco di Chiara Le anticipazioni relative all’appuntamento odierno ci fanno sapere che Nunzio ...

