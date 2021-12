Torre Annunziata | controlli green pass a tappeto | due sanzioni

(Di martedì 7 dicembre 2021) Dal 6 dicembre al via il Super, a Napoli e provincia, i Carabinieri hanno effettuato i primi: una denuncia e dueI carabinieri in azione (Screenshot)Da ieri, lunedì 6 dicembre per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il“rafforzato”, cioè una certificazioni che attesti la vaccinazione o l’avvenuta guarigione. I Carabinieri del nucleo dihanno già disposto i priminelle città didel Greco, Castellammare di Stabia e anche in altre città a sud di Napoli. Le Forze dell’Ordine hanno controllato 417 nei pressi delle stazioni della circumvesuviana e autobus. 16 esercizi di ...

I carabinieri della Compagnia dihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Catello Esposito e Salvatore De Rosa rispettivamente di 20 e 23 anni. Entrambi sono di ...In sella a uno scooter, li ha notati una pattuglia della sezione Radiomobile che stava percorrendo via Castello a. Inutile il tentativo di fuga e di gettare un involucro di 23 grammi ...TORRE ANNUNZIATA – I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Catello Esposito e Salvatore De Rosa, r ...«In merito ad alcune ricostruzioni di stampa, alcune delle quali mi attribuiscono concetti fuorvianti e parole che non ho mai pronunciato, tengo a precisare di aver presentato domanda al Csm per incar ...