Sul suicidio assistito arrivano piccoli, grotteschi sabotatori (Di martedì 7 dicembre 2021) Che cos’è, chi è l’Asur Marche? È l’Azienda sanitaria marchigiana competente per la salute, per la vita e per la morte, di Mario. Competente non sul suo diritto al suicidio medicalmente assistito, sul quale altre autorità competenti si sono definitivamente pronunciate, ma sul dettaglio merceologico, per così dire: con quale farmaco, con quale modalità di autosomministrazione. Ricavo il lessico pertinente dall’articolo di Giusi Fasano sul Corriere di ieri, che riassume la raccapricciante vicissitudine, comprese le ripetute diffide all’Azienda sanitaria da parte dell’Associazione Coscioni: roba da ufficio reclami, pratiche di Sisifo. Così una drammatica prova di sofferenza, dignità e libertà si muta in un grottesco episodio di ottusità burocratica, anonima se non per quell’assurda sigla, Asur, dietro la quale pure stanno persone con nome e cognome e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Che cos’è, chi è l’Asur Marche? È l’Azienda sanitaria marchigiana competente per la salute, per la vita e per la morte, di Mario. Competente non sul suo diritto almedicalmente, sul quale altre autorità competenti si sono definitivamente pronunciate, ma sul dettaglio merceologico, per così dire: con quale farmaco, con quale modalità di autosomministrazione. Ricavo il lessico pertinente dall’articolo di Giusi Fasano sul Corriere di ieri, che riassume la raccapricciante vicissitudine, comprese le ripetute diffide all’Azienda sanitaria da parte dell’Associazione Coscioni: roba da ufficio reclami, pratiche di Sisifo. Così una drammatica prova di sofferenza, dignità e libertà si muta in un grottesco episodio di ottusità burocratica, anonima se non per quell’assurda sigla, Asur, dietro la quale pure stanno persone con nome e cognome e ...

