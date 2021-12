Patrick Zaki è libero | dopo quasi due anni verrà scarcerato

(Di martedì 7 dicembre 2021). È questo l’esito della terza udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Mansura, in Egitto, dove lo studente bolognese è tenuto prigioniero dal 7 febbraio 2020 con l’accusa di diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici.non è però assolto da tutte le accuse, e dovrà ripresentarsi davanti alla corte il primo febbraio 2022. Il Tribunale egiziano ha disposto la scarcerazione: il trentenne sarà liberato tra la sera del 7 e la mattina dell’8 dicembre. L’ordine di scarcerazione, infatti, è già stato firmato.si trovata nel carcere di Mansura, dove era stato da poco trasferito dal penitenziario del Cairo, in cui ha trascorso gran parte della custodia cautelare. Una custodia che è stata prorogata più volte: sono esattamente 22 mesi che ...

è libero. Già oggi, anche se al momento non si hanno certezze: lo studente sarà prima trasferito da Mansura al carcere egiziano di Tora, poi si procederà con la scarcerazione. Non ci si ...Arriva una prima, buona notizia dall'Egitto.sarà liberato dopo 22 mesi di carcere. La decisione è stata presa dal giudice monocratico di Mansura che ha disposto il ritorno in libertà dello studente egiziano dell'università di ...Patrick Zaki è finalmente libero. Lo studente egiziano dell’università di Bologna, sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici, si trova in carcere esattamente ...E’ stata ordinata la scarcerazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna Patric Zaki al termine dell’udienza che si &egrav ...