Mostro di Firenze | documentario su Rai Due | giovedì 9 dicembre

Leggi su firenzepost

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ildi: «Quel silenzio che non tace - Bugie e verità», una coproduzione Rai Documentari e Verve Media Company, terzo appuntamento per la serie Crime Doc targata Rai Documentari, in onda2021 in prima serata su Rai Due L'articolo proviene daPost.