Mertens | è tutto vero? L' albero di Natale svela il nome del figlio

Cresce l'attesa in casa. Dopo l'annuncio social della gravidanza di Kate , l'attaccante del Napoli è pronto ad accogliere il suo primogenito che dovrebbe nascere a marzo 2022. Nel frattempo crescono i preparativi ...... Anguissa, Koulibaly , ma anche Insigne e persino Spalletti, ma nonostantel'undici sceso ... "Perché hanno fatto uscire?"; " Petagna non è in grado, si è mangiato un gol che avrebbe ...La moglie dell'attaccante del Napoli, con un video postato sui social, ha rivelato come si chiamerà il piccolo in arrivo: la sorpresa sembra confermata ...Kat, moglie di Dries Mertens, tramite un video postato sui social ha mostrato l'albero di Natale di casa loro.