"L'unico obbligo? I carabinieri per prenderli a casa": Bassetti sbrocca, estremo contro i no-vax | Video (Di martedì 7 dicembre 2021) "Qui siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, purtroppo credo che abbia delle grosse responsabilità la nostra scuola": Matteo Bassetti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato dei no vax, riscontrando una certa ignoranza di fondo nelle loro dichiarazioni e convinzioni. Tra queste c'è anche quella secondo cui il Covid può essere curato in maniera naturale. A tal proposito l'infettivologo del San Martino di Genova è stato molto chiaro: "Negare che questo sia un problema e negare che ci siano oggi delle cure efficaci negli ospedali è un qualcosa su cui la politica dovrebbe agire". Di qui la sua proposta, già ripetuta più volte in passato: "Per queste persone può esserci solo l'obbligo, quello serio, con i carabinieri che vanno a prenderli a casa". La ragione per cui è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) "Qui siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, purtroppo credo che abbia delle grosse responsabilità la nostra scuola": Matteo, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato dei no vax, riscontrando una certa ignoranza di fondo nelle loro dichiarazioni e convinzioni. Tra queste c'è anche quella secondo cui il Covid può essere curato in maniera naturale. A tal proposito l'infettivologo del San Martino di Genova è stato molto chiaro: "Negare che questo sia un problema e negare che ci siano oggi delle cure efficaci negli ospedali è un qualcosa su cui la politica dovrebbe agire". Di qui la sua proposta, già ripetuta più volte in passato: "Per queste persone può esserci solo l', quello serio, con iche vanno a". La ragione per cui è ...

Advertising

Donadio13L : @VeniAbbatinali @ivana24041973 @giumz73 @Cartabellotta @mgmaglie Mi dispiace ma il gp non ha niente di scientifico… - BomboloGreco : Fuori Tg3 6 dicembre 2021. Si parla di' super green pass' nel mio commento letto da Lara Nicoli , auspico un seria… - padrezampa : RT @lillo_letterio: @AlbertoLetizia2 Ammesso e non concesso che sia un problema il non vaccinato: Se sei vaccinato, che problemi avresti c… - tint_adree : Se non alla guida di un mezzo per cui occorra una patente, NON esiste l'OBBLIGO di avere con sé un documento d'iden… - princess211110 : @MeIntotheBlue @FmMosca @MinisteroSalute @GiulioMarini2 Non è un obbligo in senso tecnico, è un prerequisito all'es… -