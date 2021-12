La sana indignazione di un settantenne contro l'eutanasia (e le cancellazioni)

(Di martedì 7 dicembre 2021) Non sono vescovo e leggo anch'io 'Avvenire', che ho la terza media e ho lavorato per cinquant'anni tra stalla e campagna, ma riesco ancora a informarmi e a pensare e, nonostante l'età, a dare un ...

Gentile direttore, giovedì 2 dicembre, nella trasmissione 'Fuori Tg' su Rai3, ho seguìto e ascoltato il dibattito sul "suicidio assistito" e "omicidio del consenziente". È un dibattito che deve essere ...I recenti episodi suscitano, quindi esortiamo le autorità nazionali a proteggere i ... e iniziative che garantiscano la protezione dell'ecologia in un'economia, sostenibile, solidale. ...Ha ascoltato il dibattito sul «suicidio assistito» e «omicidio del consenziente». È un dibattito che deve essere portato a conoscenza dei cittadini in modo ...Asuncion (Agenzia Fides) – “Chiediamo il rispetto dei diritti dei popoli indigeni e delle leggi che li regolano; chiediamo che sia data priorità al diritto alla terra e alla proprietà per tutti i para ...