Inter | Prosinecki | «Brozovic padroneggia il calcio italiano | Perisic impressionante»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex calciatore croatoha parlato dell’esplosione all’dei connazionaliRobert, storico ex centrocampista croato, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’esplosione con la maglia dell’dei connazionali– «Se avevo mai visto uncosì? No, ma la cosa non mi stupisce. Questa crescita arriva da lontano, poi negli ultimi due anni è esploso definitivamente per merito suo e, ovviamente, anche di chi lo ha allenato. Lo scudetto vinto da protagonista è stato il giusto premio: ti accorgi subito che tutta l’gira con lui. C’è voluto tempo per abituarsi al...