Inter, entro Natale chiarezza sul futuro di Perisic (Di martedì 7 dicembre 2021) Ivan Perisic in scadenza di contratto con l’Inter Potrebbe esserci ancora una piccola speranza per vedere Ivan Perisic con la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione. Il calciatore croato, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, sta riflettendo sul suo futuro aprendo ora alla possibilità di rimanere in nerazzurro almeno per un’altra stagione. “entro Natale l’Inter e il giocatore si vedranno per parlare del futuro. E già questo rappresenta un passo in avanti, considerato che fino a un mese né il club né lo stesso giocatore parevano prendere in considerazione l’idea di proseguire insieme. Il giocatore però non vuole scendere dai 5 milioni che guadagna attualmente, mentre l’Inter probabilmente vorrà ... Leggi su intermagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Ivanin scadenza di contratto con l’Potrebbe esserci ancora una piccola speranza per vedere Ivancon la maglia dell’anche nella prossima stagione. Il calciatore croato, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, sta riflettendo sul suoaprendo ora alla possibilità di rimanere in nerazzurro almeno per un’altra stagione. “l’e il giocatore si vedranno per parlare del. E già questo rappresenta un passo in avanti, considerato che fino a un mese né il club né lo stesso giocatore parevano prendere in considerazione l’idea di proseguire insieme. Il giocatore però non vuole scendere dai 5 milioni che guadagna attualmente, mentre l’probabilmente vorrà ...

Advertising

imepicbrozo77 : RT @FcInterNewsit: ???? #Perisic: entro Natale, l'#Inter e il giocatore si vedranno per parlare del futuro ?? ?????? - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: ???? #Perisic: entro Natale, l'#Inter e il giocatore si vedranno per parlare del futuro ?? ?????? - FcInterNewsit : ???? #Perisic: entro Natale, l'#Inter e il giocatore si vedranno per parlare del futuro ?? ?????? - Eurosport_IT : Juve, rinnovo di Dybala sotto l'albero ?? Lazio su 'Ciccio' Caputo ?? Inter, Perisic spiragli per il rinnovo? ?? Ecco… - FraLauricella : Questa sera #MilanLiverpool: serve un’impresa Arrestato #Ferrero, torna in campo l’ipotesi #vialli per la… -