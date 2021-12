Il Pagante e Lorella Cuccarini insieme nel nuovo inedito di Natale (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutti gli artisti sul panorama internazionale si preparano a sfoderare i loro nuovi progetti per Natale. L’atmosfera natalizia inizia a farsi sentire, quest’anno forse un po’ più in anticipo rispetto al solito. Dopo l’annuncio di Mariah Carey e Michael Bublè dei loro inediti da aggiungere alla playlist natalizia, in Italia per le feste arriva un nuovo singolo anche da parte de Il Pagante e Lorella Cuccarini. Una coppia inedita, che ha lasciato un po’ spiazzato il panorama musicale italiano, ma che di certo non ci deluderà. Un pacco per te è il nuovo brano che porta la firma de Il Pagante e Lorella Cuccarini e anticipa il prossimo album. La canzone a tema natalizio è solo l’ultimo di tantissimi successi firmati dal gruppo formato da ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutti gli artisti sul panorama internazionale si preparano a sfoderare i loro nuovi progetti per. L’atmosfera natalizia inizia a farsi sentire, quest’anno forse un po’ più in anticipo rispetto al solito. Dopo l’annuncio di Mariah Carey e Michael Bublè dei loro inediti da aggiungere alla playlist natalizia, in Italia per le feste arriva unsingolo anche da parte de Il. Una coppia inedita, che ha lasciato un po’ spiazzato il panorama musicale italiano, ma che di certo non ci deluderà. Un pacco per te è ilbrano che porta la firma de Ile anticipa il prossimo album. La canzone a tema natalizio è solo l’ultimo di tantissimi successi firmati dal gruppo formato da ...

Advertising

Usaunaltronome : @hooneymoony Io volo col Pagante e Lorella Cuccarini volo molto più basso ?? - drvnkmood : se non invitate Il Pagante a cantare il nuovo brano con Lorella Cuccarini mi inc????o #Amici21 - Anna_111194 : RT @VitaDiLeoG: Lorella Cuccarini nella canzone natalizia de Il Pagante per me semplicemente geniale cosa possiamo dirle, ha fatto centro - VitaDiLeoG : Lorella Cuccarini nella canzone natalizia de Il Pagante per me semplicemente geniale cosa possiamo dirle, ha fatto centro - Noninfluente : RT @kunstsyn: il pagante feat. Lorella Cuccarini salvando questo Natale -