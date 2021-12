Il Natale sta arrivando ed è ancor più prezioso con Manila Grace ed Eleonora Brunacci (Di martedì 7 dicembre 2021) In attesa del Natale è già partita la caccia al regalo migliore e, in vostro soccorso, arriva la nuova proposta di Manila Grace. Il brand ha promosso una nuova collaborazione con Eleonora Brunacci, rendendo il regalo sotto l’albero ancor più prezioso. Il popolo del web avrà già drizzato le antenne leggendo il suo nome. Eleonora Brunacci è un’influencer ben nota in quel di Instagram. Dalla sua può contare su oltre 1 milione di follower e la collaborazione con Manila Grace arriva in un’occasione perfetta che arricchisce il Natale di un tocco glamour. Mettendo insieme il proprio estro artistico, le due realtà hanno dato vita ad un prezioso cadeau che si presenta come il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 dicembre 2021) In attesa delè già partita la caccia al regalo migliore e, in vostro soccorso, arriva la nuova proposta di. Il brand ha promosso una nuova collaborazione con, rendendo il regalo sotto l’alberopiù. Il popolo del web avrà già drizzato le antenne leggendo il suo nome.è un’influencer ben nota in quel di Instagram. Dalla sua può contare su oltre 1 milione di follower e la collaborazione conarriva in un’occasione perfetta che arricchisce ildi un tocco glamour. Mettendo insieme il proprio estro artistico, le due realtà hanno dato vita ad uncadeau che si presenta come il ...

Advertising

GoalItalia : L'agente di Dybala sta per rientrare in Italia: l'annuncio del rinnovo arriverà entro Natale ?? [?? @romeoagresti] - LCuccarini : Secondo voi con chi sto parlando? Non avete idea di quello che sta per accadere… Preparatevi per una vera e propri… - ignaziocorrao : La Commissione sospende le regole sull’asilo per #Polonia, #Lettonia e #Lituania. Però ehi, il #Natale è salvo...… - filglor : RT @Saaraa_a_: capisco che natale sta arrivando grazie ai pan di stelle che cambiano forma - Sapaoss : Caro Babbo Natale Quest'anno non desidero nessun regalo, perché questo #VALORANTChampions sta già regalando tante e… -