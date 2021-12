Hawaii | tempesta provoca alluvioni | salvati 5 ragazzi

(Di martedì 7 dicembre 2021), dopo un alluvione catastrofico si preannuncia anche una bufera di neve: ecco i dati Ieri, dopo giorni di pioggia, una vera e propriasi è abbattuta sulle, e potrebbe causare veri e propricatastrofici. Mentre le piogge intense continuano, con varie interruzioni di corrente su tutto il territorio, si preannuncia una bufera di neve sulle vette dell’isola. Quella più quotata, dove la neve non costituisce rarità, è quella del Mauna Kea, a 4.270 metri di altezza, ricoperto da osservatori di telescopi e altri uffici in cui lavorano dei funzionari. Il governatore David Ige, governatore dello Stato delle, ha già emanato lo stato di emergenza, dopo la notizia che vigili del fuoco di Honolulu hanno tratto in salvo cinque, di età ...

Un timelapse ripreso da una telecamera di sorveglianza in cima al vulcano inattivo Mauna Kea mostra la vetta dell'isola tropicale delle Hawaii avvolta in una potente tempesta di neve. Nel video, girato tra il primo e il due dicembre scorso, è visibile il telescopio Canada - France - Hawaii (CFH Telescope) scomparire tra la fitta ... Il servizio meteorologico nazionale ha avvertito che la perturbazione potrebbe provocare "alluvioni catastrofiche" nei prossimi giorni ...