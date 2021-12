Gf Vip 6 | un iconico attore tra i prossimi ingressi nella Casa? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà Kabir Bedi il prossimo concorrente che farà ingressodel Gf Vip 6? A quanto pare non ci sarebbero dubbi. Ad annunciarlo nelle ultime ore è stata Cesara Bonamici, in collegamento con Alfonso Signorini, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“, ha chiesto la Buonamici. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?” – ha risposto sorpreso il conduttore – “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo“. Ma gli spoiler della giornalista non sono finiti, sul finale ha infatti aggiunto: “Ma dammi un’altra notizia, ma non arriva Pippo Baudo per Katia?“. Che Pippo Baudo sia in trattativa con la produzione per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli? Se sì sarebbe davvero un gran ...