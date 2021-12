Bassetti sbrocca contro i no vax in diretta: “Ci vuole l’obbligo con i carabinieri” | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) “Dopo il Covid dovremo ripensare al nostro sistema educativo. Capisco la paura del vaccino, ma negare la pandemia e sostenere cure a base di erbe e bacche è grave, qualcosa su cui la politica dovrebbe agire. Per queste persone l’unica alternativa possibile è l’obbligo vaccinale. Bisognerebbe mandare i carabinieri a casa a prenderli”. Un durissimo attacco ai no vax quello di Matteo Bassetti: il primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è intervenuto dopo un servizio mandato in onda durante la puntata della trasmissione Tagadà di La7. Ospite del programma di Tiziana Panella, ha scosso la testa in evidente segno di dissenso davanti agli interventi dei no-vax. #tagada Bassetti sui novax: “Ci vorrebbe l’obbligo, con i carabinieri che vengono a prenderli a casa” ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Dopo il Covid dovremo ripensare al nostro sistema educativo. Capisco la paura del vaccino, ma negare la pandemia e sostenere cure a base di erbe e bacche è grave, qualcosa su cui la politica dovrebbe agire. Per queste persone l’unica alternativa possibile èvaccinale. Bisognerebbe mandare ia casa a prenderli”. Un durissimo attacco ai no vax quello di Matteo: il primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è intervenuto dopo un servizio mandato in onda durante la puntata della trasmissione Tagadà di La7. Ospite del programma di Tiziana Panella, ha scosso la testa in evidente segno di dissenso davanti agli interventi dei no-vax. #tagadasui novax: “Ci vorrebbe, con iche vengono a prenderli a casa” ...

Advertising

ersiliasassarol : @Ardito98731919 Bassetti poi non si lamenti delle minacce,se le va a cercare e qualcuno 'sbrocca'. - J0k3r_Unlimited : #Bassetti Verme sbrocca e chiede nuovamente di inviare la polizia in casa per prelevare i cattivoni che non voglion… - la_jangiacomo : RT @4everAnnina: Vedere Bassetti che sbrocca è gioia allo stato puro. (Comunque quando “fa no” con la testa e data la vastità delle orecch… - EnzoCare2 : RT @4everAnnina: Vedere Bassetti che sbrocca è gioia allo stato puro. (Comunque quando “fa no” con la testa e data la vastità delle orecch… - hiboss_hiboss : RT @4everAnnina: Vedere Bassetti che sbrocca è gioia allo stato puro. (Comunque quando “fa no” con la testa e data la vastità delle orecch… -