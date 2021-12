Arriva la tempesta dell'Immacolata, neve in Valpadana (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Manca poco per festeggiare l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, e un'intensa perturbazione alimentata da aria fredda e sospinta da forti venti meridionali è pronta a rovinare i piani di molte persone. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un martedì prevalentemente soleggiato e caratterizzato dal soffiare di forti venti di Maestrale, sin dalle prime ore di mercoledì una forte perturbazione colpirà  subito il Nord e la Toscana. Date le basse temperature preesistenti su Piemonte e Lombardia le precipitazioni risulteranno nevose fino a quote pianeggianti. neve diffusa anche su tutto l'arco alpino e prealpino (quota a 400m sul Triveneto) e possibile neve anche in Liguria fino a Genova (per Tramontana scura). A fine evento si stimano circa 10-15cm di neve a Milano, 5-10 cm a Torino e Asti, ... Leggi su agi (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Manca poco per festeggiare l'8 dicembre, giorno, e un'intensa perturbazione alimentata da aria fredda e sospinta da forti venti meridionali è pronta a rovinare i piani di molte persone. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un martedì prevalentemente soleggiato e caratterizzato dal soffiare di forti venti di Maestrale, sin dalle prime ore di mercoledì una forte perturbazione colpirà  subito il Nord e la Toscana. Date le basse temperature preesistenti su Piemonte e Lombardia le precipitazioni risulteranno nevose fino a quote pianeggianti.diffusa anche su tutto l'arco alpino e prealpino (quota a 400m sul Triveneto) e possibileanche in Liguria fino a Genova (per Tramontana scura). A fine evento si stimano circa 10-15cm dia Milano, 5-10 cm a Torino e Asti, ...

