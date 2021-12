Al via il 'Super pass' ma senza problemi. Terza dose anche ai guariti dopo 5 mesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Al via i controlli sui mezzi del trasporto pubblico. Ieri registrato un nuovo record di certificati verdi scaricati. Accelera la campagna di vaccinazione per le terze dosi Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Al via i controlli sui mezzi del trasporto pubblico. Ieri registrato un nuovo record di certificati verdi scaricati. Accelera la campagna di vaccinazione per le terze dosi

Advertising

lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - petergomezblog : Super green pass, tutte le sanzioni previste dal decreto: multe da 400 a 1000 euro per chi non è in regola nei loca… - PrisheSarah : RT @AudioScythe: PREPARE!!! A Dark Superhero's decision (AudioRoleplay) [Super Hero ASMR] [UK Male &... - a70199617 : #LA CORSA AL GREEN PASS Super green pass in vigore, boom di certificati scaricati - robdeangeliss : Il debutto del Super Green Pass in Sicilia: ecco come è andato il primo giorno di controlli -