Uomini e Donne, sorpresa: salta un appuntamento. Le motivazioni e la data (Di lunedì 6 dicembre 2021) Uomini e Donne salterà un appuntamento durante la settimana che va dal 6 al 12 dicembre: ecco le motivazioni e cosa andrà in onda. Gli ascolti del programma di Uomini e Donne quest’anno stanno andando a gonfie vele. Anche se il Trono Over continua ad essere comunque il più apprezzato, il programma sta comunque riscuotendo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)salterà undurante la settimana che va dal 6 al 12 dicembre: ecco lee cosa andrà in onda. Gli ascolti del programma diquest’anno stanno andando a gonfie vele. Anche se il Trono Over continua ad essere comunque il più apprezzato, il programma sta comunque riscuotendo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - Mania48Mania53 : RT @italyfirstnow: 70 anni a rompere le palle sulle discriminazioni,da domani in Italia, milioni di persone saranno ghettizzate ed escluse… - eleph4ntgun : RT @SugasFavSappho: tutte queste terf lesbiche che dicono di non voler stare con donne bisessuali perché sono attratte dagli uomini.. la ve… -