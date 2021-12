Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non vorrei far caricati 1300000 tra quelli base rafforzati ti è registrato nelle24 ore la misura sul certificato verde stato entra in vigore da oggi fino al 15 gennaio a spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni in particolare Secondo i dati del governo sono stati 968 mila 69 Green Park scaricati ieri per avvenuta vaccinazione 336500 63 quelli per il tampone e 5379 per la guarigione del covid in tanto primo multato aper i controlli del super Green faccio buste m che ha detto di volerti vaccinara giorni è scappata una sanzione di €400 non si passa lo Stretto di Messina senza Green Park I contagi covid continua ad aumentare anche se mi dice di crescita risulta costante da 15 giorni meno ricoveri nel ...