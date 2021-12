“Mia figlia potrebbe avere dolore al ginocchio?” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Salve dottoressa, mia figlia di 2 anni e 1 mese da qualche giorno si siede a terra e mi indica il ginocchio sinistro, come se le facesse male. Oggi è già successo due volte: lei è una bimba molto attiva: salta, corre e gioca sempre. Questi episodi succedono durante il giorno. Devo preoccuparmi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Salve dottoressa, miadi 2 anni e 1 mese da qualche giorno si siede a terra e mi indica ilsinistro, come se le facesse male. Oggi è già successo due volte: lei è una bimba molto attiva: salta, corre e gioca sempre. Questi episodi succedono durante il giorno. Devo preoccuparmi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

ilriformista : 'Ho messo la mano sotto e ho sentito la testa. È nata da sola e non piangeva”. Amra, la 24enne che ha partorito in… - fanpage : Andrea Serrani, il molestatore di #GretaBeccaglia, si trasferisce in un luogo segreto:'Temo per mia figlia' - BenassiLadies : @AngelinaDegius1 @ferrarisergio4 Il fidanzato di mia figlia è di Molfetta ma convive a Parma cn lei i suoi genito… - _bubec : Marzo 2020: “andrà tutto bene”. Dicembre 2021: “non posso uscire a mangiare una pizza con la famiglia, portare al c… - Ceferinout2 : RT @nek19751: #iostoconLaJuventus Io, mio padre e mia figlia...3 generazioni ma un'unica FEDE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mia figlia Antonella Clerici felicissima, l'annuncio: 'Ci sono riuscita!' ... prendendo mille impegni e rinunciando a godermi appieno la mia vita lontano dalle telecamere (...) ... Vittorio Garrone , che oggi abita con lei e sua figlia Maelle (nata dalla sua precedente storia d'...

Genitori e figli: perché i ragazzi di oggi sono infelici? Una volta mia madre provò a spiegarmelo in un biglietto di auguri: avrebbe desiderato trovare altre ... Dichiararsi amore, tra madre e figlia, non era cosa . Il lato B (o era quello A?) di quel ...

Trieste, la madre di Alina: «Voglio la verità su cosa è successo a mia figlia» Il Piccolo Antonella Clerici felicissima, l’annuncio: “Ci sono riuscita!” “Sono riuscita a trovare la mia serenità e il mio equilibrio […] Sono felice ... che oggi abita con lei e sua figlia Maelle (nata dalla sua precedente storia d’amore con Eddy Martens). Oggi la bambina ...

CARLA FRACCI 'VOLEVO ALTRI FIGLI, MIO MARITO NO'/ Francesco il suo unico figlio Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ La proposta di matrimonio. “Volevo altri figli, mio marito no perché facevo torto a quello che lasciavo a casa, questo è stato un errore mi è dispiaciuto tanto”, ...

... prendendo mille impegni e rinunciando a godermi appieno lavita lontano dalle telecamere (...) ... Vittorio Garrone , che oggi abita con lei e suaMaelle (nata dalla sua precedente storia d'...Una voltamadre provò a spiegarmelo in un biglietto di auguri: avrebbe desiderato trovare altre ... Dichiararsi amore, tra madre e, non era cosa . Il lato B (o era quello A?) di quel ...“Sono riuscita a trovare la mia serenità e il mio equilibrio […] Sono felice ... che oggi abita con lei e sua figlia Maelle (nata dalla sua precedente storia d’amore con Eddy Martens). Oggi la bambina ...Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ La proposta di matrimonio. “Volevo altri figli, mio marito no perché facevo torto a quello che lasciavo a casa, questo è stato un errore mi è dispiaciuto tanto”, ...