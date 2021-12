"Mel Gibson? Se lui può fare Arma Letale 5, la cancel culture non esiste" dice Joshua Malina (Di lunedì 6 dicembre 2021) Joshua Malina ha commentato il ritorno di Mel Gibson al franchise di Arma Letale e si è lasciato andare a un commento sulle sue passate dichiarazioni antisemite e la cancel culture. Joshua Malina ha commentato il ritorno di Mel Gibson come regista del quinto episodio del franchise di Arma Letale e si è lasciato andare a un commento sulla cancel culture e sulle passate dichiarazioni antisemite del protagonista di Signs. Attraverso un saggio pubblicato su The Atlantic, l'attore Joshua Malina ha parlato del ritorno di Mel Gibson al franchise di Arma Letale e di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha commentato il ritorno di Melal franchise die si è lasciato andare a un commento sulle sue passate dichiarazioni antisemite e laha commentato il ritorno di Melcome regista del quinto episodio del franchise die si è lasciato andare a un commento sullae sulle passate dichiarazioni antisemite del protagonista di Signs. Attraverso un saggio pubblicato su The Atlantic, l'attoreha parlato del ritorno di Melal franchise die di ...

Advertising

ThiagoXavier : RT @Maique_port: mel gibson interpreta casimiro no cinema - camayuszka : RT @Maique_port: mel gibson interpreta casimiro no cinema - Maique_port : mel gibson interpreta casimiro no cinema - itrichi : @Spinning2020 @Fabrizio_Basile @poveritalia te invece saresti Mel Gibson? - frangiacort4 : è mel gibson mi sto sentendo male -