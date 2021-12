Maria De Filippi | compleanno in total black sul palco di Amici | il prezzo del look

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Deha appena compiuto 60 anni. Domenica 5 dicembre, giorno deldella regina di Canale 5, una marea di vip hanno festeggiato la conduttrice di, UeD e C’è posta per te. Anche in tv: Silvia Toffanin, per esempio, in apertura dell’appuntamento domenicale di Verissimo ha dedicanto un video tributo alla sua carriera e poi a sorpresa sono arrivati anche gli auguri di Piersilvio Berlusconi, che in collegamento ne ha lodato la professionalità e grande umanità. Ancora, gli auguri dell’amica Luciana Litizzetto e Fabio Fazio, che durante la diretta di Che Tempo che Fa hanno anche provato a chiamarla sbagliando numero. E poi una quantità infinita di messaggi sui social: da Raffaella Mennoia a Kledi Kadiu passando per Veronica Peparini, Andreas Muller, Rudy Zerbi, Ida Platano e Ursula Bennardo. ...