L’Inter sigla un accordo triennale con Moncler

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 6 dicembre 2021) «In linea con la sua passione per il design, l’innovazione, la cultura e le community globali,annuncia una nuova collaborazione di 3 anni come Official Formal Wear Partner di FC Internazionale Milano, tra le squadre storiche italiane più seguite e apprezzate nel mondo». Con questa nota il club nerazzurro ha annunciato il nuovoL'articolo