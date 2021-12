I dati settimanali | prosegue la crescita dei casi Covid | +23% In Alto Adige sei decessi in 24 ore

Advertising

chedisagio : Questi sono i dati settimanali del Piemonte. È tutto molto chiaro o serve un disegno? - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: I dati settimanali, prosegue la crescita dei casi #Covid: +23%. Si riduce l'aumento dei ricoveri (+10%) e dei decessi. La… - momentosera : I dati settimanali, prosegue la crescita dei casi #Covid: +23%. Si riduce l'aumento dei ricoveri (+10%) e dei deces… - serenel14278447 : Ultim'ora 10.43 Covid, i dati settimanali. Prosegue la crescita dei casi: +23% Primo piano - LadyVendetta38 : RT @eziomauro: I dati settimanali, prosegue la crescita dei casi Covid: 23% -

Ultime Notizie dalla rete : dati settimanali

La Repubblica

Ancora una riduzione dell'aumento, questa volta leggera. In una settimana in Italia si sono registrati il 23,3% dei casi in più, visto che da lunedì 29 novembre a ieri le Regioni hanno trovato 101.313 ...CASIRADDOPPIATI IN 15 GIORNI I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione ... Iaggiornati a domenica 5 dicembre vedono un occupazione di 440 posti su 5.824 attivi in ...Il Presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa settimanale all'Iss sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 ha dichiarato che «in tutte le regio ...Contrastati i future Usa. Corre il prezzo del greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - Borse europee in rialzo, dopo le turbolenze della scorsa settimana provocate sia dalle notiz ...