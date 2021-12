Elezioni: Conte declina e si riapre partita su suppletive a Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta", ma "dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5S. Non mi è possibile dedicarmi ad altro". Giuseppe Conte chiude ufficialmente ad una sua candidatura alle suppletive a Roma. La conferma del 'no grazie' del leader M5S, riapre per il Pd la scelta su chi candidare. Finora diversi i nomi circolati tra i dem. Innanzitutto Enrico Gasbarra, ben visto dal partito Romano. Enrico Letta preferirebbe però una candidatura femminile come quella di Annamaria Furlan, ex-segretaria Cisl e tra i 'saggi' della Agorà dem. Altro nome quello di Cecilia D'Elia, presidente della conferenza delle donne Pd. Intanto Carlo Calenda, nonostante la giornata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta", ma "dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5S. Non mi è possibile dedicarmi ad altro". Giuseppechiude ufficialmente ad una sua candidatura alle. La conferma del 'no grazie' del leader M5S,per il Pd la scelta su chi candidare. Finora diversi i nomi circolati tra i dem. Innanzitutto Enrico Gasbarra, ben visto dal partitono. Enrico Letta preferirebbe però una candidatura femminile come quella di Annamaria Furlan, ex-segretaria Cisl e tra i 'saggi' della Agorà dem. Altro nome quello di Cecilia D'Elia, presidente della conferenza delle donne Pd. Intanto Carlo Calenda, nonostante la giornata ...

Advertising

repubblica : Conte rinuncia alle elezioni suppletive di Roma: 'Ho declinato la candidatura' - Massimo94238231 : RT @MarcoRizzoPC: #Conte non si candida alle elezioni suppletive di Roma. È bastato un mezzo tweet di Calenda (mica Tyson) per cacarsi sott… - Lucia41194788 : RT @Libero_official: #Suppletive a #Roma? Ora #GiuseppeConte tentenna. Il commento di #PietroSenaldi: 'Non può fare politica tutta la vita… - mercuri60654635 : #Conte La riflessione di stasera sul M5S, prima di concedere loro il 2X1000, dovranno diventare un vero partito, qu… - 5stecche : @ilfoglio_it poverino conte fantozzi credeva di essere l'unico candidato..e poi si è accorto che non lo è .. crede… -