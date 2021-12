“É sempre mezzogiorno” | palline di taleggio fritte di Francesca Marsetti

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In questo giorno speciale, segnato dal compleanno di Antonella, oltre che dall’approssimarsi delle feste, non poteva mancare un’amica di. La cuoca bergamasca prepara un antipasto sfizioso, delledi. Ingredienti 600 g, 300 g salsiccia, 1 fetta di mortadella, 200 g nocciole, 30 g amido di riso, 200 g farina 0, 4 uova, 200 g pangrattato, 200 g farina per polenta, 1, l olio per friggere, rosmarino 200 g spinaci lessati, olio evo, sale e pepe Procedimento Prepariamo il ripieno: tagliamo la salsiccia a bocconcini piccoli e la facciamo rosolare su una padella rovente, senza aggiungere altro. Nel frattempo, tagliamo la mortadella a dadini (grandi come i bocconcini di salsiccia). In una ciotola, mettiamo il ...