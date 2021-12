Coppa Davis 2021, la Russia vince confermando i pronostici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il finale della stagione 2021 del tennis mondiale rispetta il copione che tutti, tra addetti ai lavori ed appassionati, avevano già preventivato. La Russia ha alzato per la terza volta della storia la mitica insalatiera, simbolo del successo in Coppa Davis, battendo nettamente la Croazia con un solido 2-0 nella cornice della Caja Magica di Madrid. Un successo che veniva dato scontato già da settimane: nessuna tra le 18 nazionali in lizza poteva vantare un duo di singolaristi tanto forte come quello russo, con due giocatori in top 5, Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, che sulla carta partivano favoriti quasi con chiunque. Il vincitore dell’ultimo US Open ha svolto perfettamente il ruolo di leader della squadra, vincendo tutti i suoi confronti senza perdere un solo set tra Emilio Gomez, Pablo Carreno ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il finale della stagionedel tennis mondiale rispetta il copione che tutti, tra addetti ai lavori ed appassionati, avevano già preventivato. Laha alzato per la terza volta della storia la mitica insalatiera, simbolo del successo in, battendo nettamente la Croazia con un solido 2-0 nella cornice della Caja Magica di Madrid. Un successo che veniva dato scontato già da settimane: nessuna tra le 18 nazionali in lizza poteva vantare un duo di singolaristi tanto forte come quello russo, con due giocatori in top 5, Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, che sulla carta partivano favoriti quasi con chiunque. Il vincitore dell’ultimo US Open ha svolto perfettamente il ruolo di leader della squadra,ndo tutti i suoi confronti senza perdere un solo set tra Emilio Gomez, Pablo Carreno ...

