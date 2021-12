Chi è Gemma Galgani? Età, ex marito, Uomini e donne e Instagram (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto ciò che c’è da sapere sulla nota dama del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani: dall’età alla vita privata, per passare al suo percorso nel dating show e dove e se è possibile seguirla su Instagram e social! Chi è Gemma Galgani Nome e Cognome: Gemma GalganiData di nascita: 19 gennaio 1950Luogo di Nascita: TorinoEtà: 71 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto ciò che c’è da sapere sulla nota dama del Trono Over di: dall’età alla vita privata, per passare al suo percorso nel dating show e dove e se è possibile seguirla sue social! Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 19 gennaio 1950Luogo di Nascita: TorinoEtà: 71 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Gemma_OnlyCY : RT @danielaavantag6: 'L'essere se stessi ha un bellissimo prezzo da pagare:la libertà di non essere per tutti' Tu sei per chi ,oltre il tu… - OhWhatFun__ : RT @defrogging: Sorprendente che dopo vent'anni di Gemma, sciacalle lustrinate e fiction recitate da mute di cani, ormai su canile cinque n… - maplewhite1912 : RT @defrogging: Sorprendente che dopo vent'anni di Gemma, sciacalle lustrinate e fiction recitate da mute di cani, ormai su canile cinque n… - defrogging : Sorprendente che dopo vent'anni di Gemma, sciacalle lustrinate e fiction recitate da mute di cani, ormai su canile… - Ggmar00 : Dio santo come mi farei ribaltare quando fa quella risata sarcastica, mi vorrei trattenere per mantenere un po' di… -