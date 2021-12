(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “unall’amicoper le viliricevute da fanatici No Green Pass per la sua posizione chiara e ferma a tutela della salute dei cittadini e della ripresa economica. Con Max, dalla sua stessa parte, e dalla parte di chi ha a cuore l’Italia”. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione Renato(foto). Dopo aver ricevuto decine dida parte del mondo no vax, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimilianodalla scorsa settimana è costretto a vivere sotto scorta. “Spero per la mia famiglia che duri poco”, ha dettoal quotidiano ‘Il Piccolo’, che ha anticipato la notizia. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Brunetta su minacce a Fedriga: 'Gli mando un abbraccio' -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta minacce

'Mando un abbraccio all'amico Fedriga per le viliricevute da fanatici no green pass per la ... Lo scrive sui social il ministro della P.a Renato. 'Vicinanza e solidarietà a ...... le dichiarazioni Massimiliano Fedriga sotto scorta per ledei No Vax: il commento diIl presidente del Friuli - Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni , Massimiliano ...Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, dalla scorsa settimana è sotto scorsa. Il motivo è legato alle decine di minacce ricevute dai no vax dopo essersi espresso a favore della campag ...FRIULI VENEZIA GIULIA – Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è dalla scorsa settimana sotto scorta a causa delle decine di minacc ...