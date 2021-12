Aperto il Christmas Village di Telese Terme: più di un mese di eventi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme si prepara a festeggiare il Natale con il suo Christmas Village, inaugurato ieri pomeriggio con il taglio del nastro e l’apertura delle casette (22 più 4 banchetti) dislocate lungo l’isola pedonale di Viale Minieri. “Ringrazio la Pro Loco Telesia e tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento che ci accompagnerà per tutte le feste e renderà più lieve questo momento storico flagellato dalla pandemia – ha detto il sindaco Giovanni Caporaso che ha Aperto ufficialmente il villaggio -. Dunque il mio invito è di venire a Telese, centro facilmente raggiungibile da tutta la Campania, a godersi questo villaggio, le tante attrazioni previste, la bellezza della nostra città, le sue meravigliose Terme, il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutisi prepara a festeggiare il Natale con il suo, inaugurato ieri pomeriggio con il taglio del nastro e l’apertura delle casette (22 più 4 banchetti) dislocate lungo l’isola pedonale di Viale Minieri. “Ringrazio la Pro Loco Telesia e tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento che ci accompagnerà per tutte le feste e renderà più lieve questo momento storico flagellato dalla pandemia – ha detto il sindaco Giovanni Caporaso che haufficialmente il villaggio -. Dunque il mio invito è di venire a, centro facilmente raggiungibile da tutta la Campania, a godersi questo villaggio, le tante attrazioni previste, la bellezza della nostra città, le sue meravigliose, il ...

