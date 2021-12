Ansa | Massimo Ferrero arrestato per bancarotta fraudolenta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria,, è statodalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini.è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Lo riporta l’. Foto: Sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

