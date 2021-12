Super green pass, aggiornata app Verifica C19: cosa è cambiato, come funziona (Di domenica 5 dicembre 2021) Con il Super green pass in arrivo domani 6 dicembre e nuove regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, l’app VerificaC19 è stata aggiornata. Da lunedì infatti il certificato verde si sdoppia: oltre a quello base, che si ottiene anche con un tampone, entra in campo anche quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite. Chi possiede già un green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità (ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi). La app del ministero della Salute per il controllo dei certificati verdi permette ora di selezionare il tipo di Verifica che si vuole effettuare, ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Con ilin arrivo domani 6 dicembre e nuove regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, l’appC19 è stata. Da lunedì infatti il certificato verde si sdoppia: oltre a quello base, che si ottiene anche con un tampone, entra in campo anche quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite. Chi possiede già unvalido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’appC19 a riconoscerne la validità (ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi). La app del ministero della Salute per il controllo dei certificati verdi permette ora di selezionare il tipo diche si vuole effettuare, ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - Corriere : Brunetta: «Con il green pass boom di immunizzati. L’obbligo vaccinale? Adesso non serve» - gaetano_barbati : Ed è un abisso che in concomitanza con la campagna per la terza dose molto bene avviata e poco prima del Super Gree… - fvlldream : da domani super green pass e io grazie alla mia salute di merda e alla sanità del sud piena di medici che finora no… -