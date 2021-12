Siparietto Spalletti Gasperini in diretta: “Dammi la mano c***o” (Di domenica 5 dicembre 2021) Siparietto Spalletti Gasperini in diretta, il tecnico azzurro ha visto Gasperini e gli ha chiesto la stretta di mano usando una parolaccia, poi si è scusato L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 5 dicembre 2021)in, il tecnico azzurro ha vistoe gli ha chiesto la stretta diusando una parolaccia, poi si è scusato L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Lazio, siparietto tra Sarri e Spalletti: Il tecnico azzurro deluso Dopo Napoli - Lazio, in sala stampa Spalletti fa una proposta a Sarri. La risposta del tecnico capitolino delude tutti. SIPARIETTO SARRI - SPALLETTI Nella notte di Diego , le meraviglie di Mertens incantano e portano gli azzurri al primo posto in solitaria. La notte quasi perfetta. Incanta il Napoli che pur senza ...

