Rtl 102.5 presenta la compilation “Big & Bang Hits 21/22” (Di domenica 5 dicembre 2021) MILANO – Rtl 102.5 presenta “Big & Bang Hits 21/22”! La compilation con 3 imperdibili cd, per un totale di 65 tracce: la migliore musica house, le hit di quest’inverno e i più bei pezzi degli anni ’70 e ’80. Dal 10 dicembre la compilation “BIG & Bang Hits 21/22”, prodotta e distribuita dall’etichetta Warner Music Italy, sarà disponibile ovunque. CD 1 1 Vasco Rossi Siamo qui 2 Ed Sheeran Shivers 3 Coldplay X BTS My Universe 4 Salmo Kumite 5 Marco Mengoni Cambia un uomo 6 Måneskin Mammamia 7 Coez Come nelle canzoni 8 Elodie Vertigine 9 Fedez ft. Tedua Sapore 10 Blanco Finché non mi seppelliscono 11 Tommaso Paradiso Magari ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) MILANO – Rtl 102.“Big21/22”! Lacon 3 imperdibili cd, per un totale di 65 tracce: la migliore musica house, le hit di quest’inverno e i più bei pezzi degli anni ’70 e ’80. Dal 10 dicembre la“BIG21/22”, prodotta e distribuita dall’etichetta Warner Music Italy, sarà disponibile ovunque. CD 1 1 Vasco Rossi Siamo qui 2 Ed Sheeran Shivers 3 Coldplay X BTS My Universe 4 Salmo Kumite 5 Marco Mengoni Cambia un uomo 6 Måneskin Mammamia 7 Coez Come nelle canzoni 8 Elodie Vertigine 9 Fedez ft. Tedua Sapore 10 Blanco Finché non mi seppelliscono 11 Tommaso Paradiso Magari ...

Advertising

RadioZetaOf : ?? Un bel #game per @mengonimarco , lo abbiamo chiamato 'Christmas is here'! ?? Abbiamo preso dei ritornelli di alcun… - radiotodayEU : Beppe Vessicchio a RTL 102.5: “sarò a Sanremo” - Radiospeaker - rtl1025 : ????? Non c'è #Sanremo senza #BeppeVessicchio, ai microfoni di RTL 102.5 lo storico direttore d'orchestra conferma la… - rtl1025 : ?? Un'altra conquista per @goggiasofia, la testimonial di RTL 102.5 sigla una doppietta - infoitcultura : Musica, Marco Mengoni a Rtl 102.5 ha parlato del suo ultimo disco 'Materia (Terra)' -