Memo Remigi: chi è, età, carriera, chi era la moglie, figli, Comoshapira, Instagram, chi è Stefano Remigi, Ballando con le Stelle

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per il talk dedicato a 'Ballando con le Stelle' ci saranno protagonisti in studio Memo Remigi, Bianca Gascoigne, Federico Lauri e i temuti opinionisti.

Memo Remigi: chi è, carriera, Ballando con le Stelle

Memo Remigi, all'anagrafe Emidio, è nato a Erba in provincia di Como il 27 maggio 1938. E' un noto personaggio italiano, un grande artista non solo cantante, ma anche paroliere e conduttore tv. La svolta della sua carriera si registra negli anni '60 quando incontra Giovanni D'Anzi. Poco dopo realizza il suo primo disco.

