Maurizio Costanzo fu il professore di un noto attore, gli mise 20: ecco di chi si tratta (Di domenica 5 dicembre 2021) Simpatico aneddoto negli studi del “Maurizio Costanzo Show”, ecco di quale attore famoso fu professore il giornalista. Maurizio Costanzo è uno dei pilastri della televisione italiana. Con il suo programma, il Maurizio Costanzo Show, regala al pubblico tanti momenti di divertimento ma anche e soprattutto di riflessione. Tra gli ospiti della puntata del 27 novembre dello show era presente anche un noto attore. Maurizio Costanzo (web source)In particolare, tra quest’ultimo ed il giornalista è andato in onda un siparietto davvero simpatico. Infatti, i due hanno ricordato un episodio legato alla vita universitaria dell’attore. Ma andiamo a ... Leggi su topicnews (Di domenica 5 dicembre 2021) Simpatico aneddoto negli studi del “Show”,di qualefamoso fuil giornalista.è uno dei pilastri della televisione italiana. Con il suo programma, ilShow, regala al pubblico tanti momenti di divertimento ma anche e soprattutto di riflessione. Tra gli ospiti della puntata del 27 novembre dello show era presente anche un(web source)In particolare, tra quest’ultimo ed il giornalista è andato in onda un siparietto davvero simpatico. Infatti, i due hanno ricordato un episodio legato alla vita universitaria dell’. Ma andiamo a ...

Advertising

OrtaGuida : #mariadefilippi ? Ah..si La moglie di Maurizio Costanzo - Sticaxzi_ : @skywomanoff Alfonso signorini, Maurizio Costanzo e Jack sparrow (a caso perdonatemi) - AndreaInterNews : Dopo sei mesi possiamo iniziare a valutare questa cosa oppure è ancora troppo presto? Qualcuno che metta in discus… - semeyaza : @disinformatico Ma la sensitiva, non è quella 'nota' per aver passato le serate, una decina d'anni fa, tra alieni e Maurizio Costanzo Show? - Rodica17957578 : RT @fanpage: 'Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata… -