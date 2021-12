(Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi torna in campo ladi Maurizio, a Genova contro la Sampdoria. C’è tensione nell’ambiente biancoceleste. Ilscrive: Nemmeno a Empoli nella prima giornata di campionato, il 21 agosto, nonostante sia stata la sola vittoria in trasferta, l’allenatore fu pienamente soddisfatto del rendimento dei suoi giocatori. Una squadra chefa venire i brividi, con numeri da: 7 partite, 1 vittoria, 4 sconfitte e 2 pareggi, con 7 reti realizzate e ben 17 subite. Per un totale di 5 punti racimolati su 21 a disposizione.che “”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il Messaggero: fuori casa la Lazio di Sarri è da retrocessione, altro che grande bellezza “Fa venire i brividi: 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero fuori

ilnapolista

'Lui è così: in ogni situazione riesce a trovare il modo di venirne', dice Debora Del Cogliano che con Roberto ha parlato per pochi secondi al telefono. 'Una telefonata breve - racconta Debora, ...... la Roma è stata a immagine e somiglianza di Mourinho, scrive Stefano Carina su Il. Una resa totale. Pinto lo difende: "Sono convinto che Mourinho continuerà a tirareil meglio. ...“Numeri da retrocessione: 7 partite, 1 vittoria, 4 sconfitte e 2 pareggi, con 7 reti realizzate e 17 subite. Per un totale di 5 punti su 21 a disposizione” ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...