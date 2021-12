Highlights e gol Spezia-Sassuolo 2-2, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Spezia-Sassuolo 2-2, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Picco nel primo tempo vantaggio firmato da Manaj, nella ripresa raddoppio dei liguri con Gyasi, poi Raspadori accorcia le distanze in un finale intenso in cui l’attaccante classe 2000 va di nuovo a segno per la sua doppietta personale. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la sedicesima giornata di. Al Picco nel primo tempo vantaggio firmato da Manaj, nella ripresa raddoppio dei liguri con Gyasi, poi Raspadori accorcia le distanze in un finale intenso in cui l’attaccante classe 2000 va di nuovo a segno per la sua doppietta personale. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - infoitsport : Video Spezia Sassuolo 1-0: risultato in diretta, gol e highlights - sportli26181512 : Como-Pisa 0-1 : video, gol e highlights: La formazione di Luca D'Angelo si impone a Como e mantiene la vetta della… - sportli26181512 : Ascoli-Parma 0-0: video, gol e highlights: Clean sheet per Buffon nella trasferta al Del Duca, gli emiliani tornano… - infoitsport : Bologna-Fiorentina: video, gol e highlights -