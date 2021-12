Green pass, Brunetta: obbligo vaccinale adesso non serve (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Con il super Green pass boom di immunizzati. L'obbligo vaccinale? adesso non serve'. Lo afferma il ministro della P.a. Renato Brunetta al Corriere della sera, dove dice anche che 'rinnovare lo stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Con il superboom di immunizzati. L'non'. Lo afferma il ministro della P.a. Renatoal Corriere della sera, dove dice anche che 'rinnovare lo stato ...

