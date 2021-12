F1, programma ultima gara Abu Dhabi: orari, programma, tv. Diretta in chiaro su TV8! (Di domenica 5 dicembre 2021) Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre, si disputerà il fine settimana del GP di Abu Dhabi del Mondiale 2021 di F1 con la gara che si correrà nell’ambito della ventiduesima ed ultima tappa del calendario iridato. Di seguito il programma completo del week end del GP di Abu Dhabi di F1 con le dirette proposte in tv in chiaro. Per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in Diretta streaming su SkyGo, Now, ed in Diretta live testuale su OA Sport. Diretta integrale delle qualifiche di sabato 11 e della gara di domenica 12 di F1 su TV8 e tv8.it. GP ABU Dhabi F1 2021 – programma VENERDI’ 10 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre, si disputerà il fine settimana del GP di Abudel Mondiale 2021 di F1 con lache si correrà nell’ambito della ventiduesima edtappa del calendario iridato. Di seguito ilcompleto del week end del GP di Abudi F1 con le dirette proposte in tv in. Per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso intv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, instreaming su SkyGo, Now, ed inlive testuale su OA Sport.integrale delle qualifiche di sabato 11 e delladi domenica 12 di F1 su TV8 e tv8.it. GP ABUF1 2021 –VENERDI’ 10 ...

