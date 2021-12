Covid, Brunetta: “L’obbligo vaccinale adesso non serve” (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “Il green pass rafforzato è la nostra sicurezza. La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi e gli ultimi giapponesi rimasti a manifestare in qualche angolo di piazza italiana, sono inseguiti dal vituperio delle genti, dal freddo e dalla solitudine”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, per il quale “sta funzionando il green pass rafforzato. Solo grazie all’effetto-annuncio molti no vax si sono convinti. E’ più che raddoppiata la propensione alle prime dosi, nell’ultima settimana sono cresciute del 44%. Il secondo effetto è la riapertura di tanti hub vaccinali che erano stati chiusi. Il terzo è il boom di terze dosi. Abbiamo superato le 400 mila e raggiunto poco meno di un milione di immunodepressi”. Poi il ministro sottolinea che “al momento L’obbligo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “Il green pass rafforzato è la nostra sicurezza. La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi e gli ultimi giapponesi rimasti a manifestare in qualche angolo di piazza italiana, sono inseguiti dal vituperio delle genti, dal freddo e dalla solitudine”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Pubblica amministrazione Renato, per il quale “sta funzionando il green pass rafforzato. Solo grazie all’effetto-annuncio molti no vax si sono convinti. E’ più che raddoppiata la propensione alle prime dosi, nell’ultima settimana sono cresciute del 44%. Il secondo effetto è la riapertura di tanti hub vaccinali che erano stati chiusi. Il terzo è il boom di terze dosi. Abbiamo superato le 400 mila e raggiunto poco meno di un milione di immunodepressi”. Poi il ministro sottolinea che “al momento...

