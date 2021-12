Bob: Francesco Friedrich imbattibile, altro trionfo ad Altenberg nel 4. Patrick Baumgartner tredicesimo (Di domenica 5 dicembre 2021) Un dominatore assoluto, davvero imbattibile. Gli avversari devono solamente inchinarsi a Francesco Friedrich in questo inizio di stagione per la Coppa del Mondo di bob: sei gare, sei vittorie per il teutonico che oggi trionfa nuovamente in casa, ad Altenberg, nel 4. I rivali del tedesco sembrano ormai essere pronti ad arrendersi già in partenza, con distacchi abissali inflitti praticamente in ogni dove. Anche oggi miglior tempo in entrambe le run e totale di 1’47”96. La Coppa del Mondo è praticamente già in tasca. Alle sue spalle troviamo l’austriaco Benjamin Maier, al primo podio stagionale, ma staccato di 67 centesimi, ed il russo Rostislav Gaitiukevich, a 80 centesimi. Completano la top-5 il tedesco Johannes Lochner ed il canadese Justin Kripps, poi l’elvetico Michael Vogt. Positiva la prova dell’azzurro ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Un dominatore assoluto, davvero. Gli avversari devono solamente inchinarsi ain questo inizio di stagione per la Coppa del Mondo di bob: sei gare, sei vittorie per il teutonico che oggi trionfa nuovamente in casa, ad, nel 4. I rivali del tedesco sembrano ormai essere pronti ad arrendersi già in partenza, con distacchi abissali inflitti praticamente in ogni dove. Anche oggi miglior tempo in entrambe le run e totale di 1’47”96. La Coppa del Mondo è praticamente già in tasca. Alle sue spalle troviamo l’austriaco Benjamin Maier, al primo podio stagionale, ma staccato di 67 centesimi, ed il russo Rostislav Gaitiukevich, a 80 centesimi. Completano la top-5 il tedesco Johannes Lochner ed il canadese Justin Kripps, poi l’elvetico Michael Vogt. Positiva la prova dell’azzurro ...

