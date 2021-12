Telefoni del Dipartimento di Stato USA hackerati con spyware NSO (Di sabato 4 dicembre 2021) I Telefoni di almeno nove dipendenti del Dipartimento di Stato USA sarebbero stati hackerati con un sofisticato spyware sviluppato dal gruppo NSO. La società israeliana è finita nel mirino dopo un’inchiesta che ha portato alla luce che diversi Paesi hanno utilizzato il software Pegasus per attività di spionaggio. Telefoni del Dipartimento USA hackerati con spyware? Leggi su periodicodaily (Di sabato 4 dicembre 2021) Idi almeno nove dipendenti deldiUSA sarebbero staticon un sofisticatosviluppato dal gruppo NSO. La società israeliana è finita nel mirino dopo un’inchiesta che ha portato alla luce che diversi Paesi hanno utilizzato il software Pegasus per attività di spionaggio.delUSAcon

Advertising

Billa42_ : Telefoni del Dipartimento di Stato USA hackerati con spyware NSO - pommydora : Ridley Scott da la colpa del mezzo flop di The Last Duel ai ciovani e i loro cazzo di telefoni. Io la do al mullet… - QdSit : Censis, boom spesa telefoni e computer ROMA - E' boom per la spesa dedicata all’acquisto di telefonini. Lo sottolin… - ChicoCayetano : RT @worldernest: @lucatelese Meglio i 70k di telefoni a carico di pantalone della tua amica, quella brava che ha la passione del Pd https… - BiffiLuca : RT @Tweet___It: @glmdj Mi spiegate perché i telefoni della dirigenza juventina sono costantemente tenuti sotto controllo? Ma in quale democ… -