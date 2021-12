Sci di fondo | Frida Karlsson beffa Therese Johaug nella 10 km tl A punti Caterina Ganz

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Lillehammer, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di, premia la svedese, che torna leader della generale, la qualela norvegese. L’unica azzurra ad essere andata a, 29ma al traguardo. Già dopo un quarto di gara (2.4 km) è chiaro il tema saliente della gara, ovvero la sfida a due tra la norvegesee la svedese, con quest’ultima che punta a riappropriarsi della testa della classifica generale: la norvegese passa davanti per appena 0?4. In casa Italia la migliore è...