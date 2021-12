Nel Barese un uomo è stato fermato per aver picchiato la moglie in strada (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Un uomo è stato arrestato a Bari per aver aggredito per strada e picchiato a sangue la moglie. E' successo a Conversano, nel Barese. La vittima, soccorsa dai carabinieri, ha raccontato che mentre era all'interno della sua auto è stata avvicinata dal marito il quale, dopo una violenta lite, l'ha tirata fuori dall'abitacolo e colpita con schiaffi e calci fino a scaraventarla sull'asfalto, facendole sbattere più volte la testa. L'uomo si e' poi allontanato portando con sé il telefono della moglie e le chiavi dell'auto. La malcapitata è riuscita comunque a chiedere l'aiuto dei carabinieri ai quali, ferita e spaventata, ha raccontato quanto le era accaduto. Dopo averla affidata alle cure dei ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Unarrea Bari peraggredito pera sangue la. E' successo a Conversano, nel. La vittima, soccorsa dai carabinieri, ha raccontato che mentre era all'interno della sua auto è stata avvicinata dal marito il quale, dopo una violenta lite, l'ha tirata fuori dall'abitacolo e colpita con schiaffi e calci fino a scaraventarla sull'asfalto, facendole sbattere più volte la testa. L'si e' poi allontanato portando con sé il telefono dellae le chiavi dell'auto. La malcapitata è riuscita comunque a chiedere l'aiuto dei carabinieri ai quali, ferita e spaventata, ha raccontato quanto le era accaduto. Dopola affidata alle cure dei ...

