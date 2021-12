Milan femminile, le rossonere convocate per il derby contro l’Inter | News (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 21 le calciatrici del Milan femminile convocate da Maurizio Ganz per il derby di domani pomeriggio contro l'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 21 le calciatrici delda Maurizio Ganz per ildi domani pomeriggiol'Inter

Advertising

gilnar76 : Convocate Inter per il #Milan Femminile: la lista di Guarino per il match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Le convocate di #Guarino per il match - gilnar76 : Convocate #Milan Femminile Inter: la lista di Ganz per il match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - gilnar76 : Convocate #Milan Femminile Inter: la lista di Gazn per il match #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Le convocate di mister #Ganz per il derby -