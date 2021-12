LIVE Roma-Inter 0-3 | Serie A calcio in DIRETTA | Calhanoglu | Dzeko e Dumfries firmano le reti della vittoria Pagelle e highlights

(Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.57 Ecco le(3-5-2): Rui Patricio 4.5; Smalling 5, Mancini 5, Kumbulla 4.5 (60? Bove 6); Ibanez 5, Veretout 5 (90? Volpato s.v.), Cristante 6, Mkhitaryan 6, Vina 5; Zaniolo 6, Shomurodov 5. All. José Mourinho 5.(3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, Skriniar 6, Bastoni 7 (75? Dimarco 6);7,7.5 (82? Sensi s.v.), Brozovic 6, Barella 6 (58? Vidal 6), Perisic 7;7 (75? Vecino 6), Correa 6.5 (58? Sanchez 6). All: Inzaghi 7. 19.55mai in partita, sconfitta meritamente dall’che senza tanti sforza domina e vince anche con gol dell’ex ...

DIRETTAINTER (RISULTATO0 - 3): VIDAL MANCA IL POKER Dopo 2 nella ripresa giallo per Barella per un fallo commesso su Kumbulla, laprende il controllo del possesso palla ma l'Inter non rischia.Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. FORMAZIONI UFFICIALI- INTERROMA (4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Veretout, ...Cronaca, tabellino, top e flop del big match Roma-Inter andato in scena allo stadio Olimpico e valevole per la sedicesima giornata di Serie A L’Inter fa quello che vuole della Roma di Mourinho ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Roma mai in partita, sconfitta meritamente dall'Inter che senza tanti sforza domina e vince anche con gol dell'ex Dzeko che non esulta. 93' Finisce la p ...