LIVE – Conegliano-Perugia 1-0 (25-13, 0-0): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA (Di sabato 4 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Prosecco Doc Imoco volley Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia, anticipo della decima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le Pantere vogliono, dopo la sconfitta con Firenze che ha interrotto il record a 76 vittorie consecutive, vuole i tre punti contro le perugine per confermarsi in vetta alla classifica. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 4 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Latestuale di Prosecco Doc Imoco-Bartoccini Fortinfissi, anticipo della decima giornata di andata del campionato diA1. Le Pantere vogliono, dopo la sconfitta con Firenze che ha interrotto il record a 76 vittorie consecutive, vuole i tre punti contro le perugine per confermarsi in vetta alla classifica. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 4 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I ...

