LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oestersund in DIRETTA: Dorothea Wierer 13ma a metà gara (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI Biathlon 13.22 12ma Dorothea Wierer (2) a 1'11", 18ma Lisa Vittozzi (3) a 1'34". 13.21 Dopo tre poligoni è in testa Hauser (0) con 19?2 su Chevalier (1) e 24?9 su Roeiseland (1). Poi Hanna Oeberg (2), Bescond (0) ed Elvira Oeberg (3) a 30?. 13.20 Wierer sbaglia sul quarto bersaglio. 13/15 per l'azzurra. 13.19 Doppio errore per Elvira Oeberg. 4/5 per Chevalier. 5/5 per Hauser che torna in testa! 13.19 Siamo al terzo poligono, il primo in piedi. 13.18 Guadagna ancora Elvira Oeberg, 11?5 su Chevalier. Crolla a 20? Hauser, che sta per venire ripresa da Roeiseland e Hanna Oeberg. 13.17 Dorothea Wierer si trova in un gruppetto con Sola, ...

